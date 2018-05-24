Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 22:18

Sarıyer’de bir kişi denize düştü

Sarıyer’de asker olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi denize düştü.

Sarıyer’de bir kişi denize düştü

24 Mayıs 2018 22:18

Ekiplerin denize düşen şahsı arama çalışmaları sürüyor.


Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz ve asker olduğu söylenen bir kişi denize düştü. Şahsın denize düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri denize düşen şahsı bulmak için çalışma başlattı. Denize düşen şahsı arama çalışmaları devam ederken, 112 Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.


İB- MB-DK-Y)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç