Sarıyer’de boş bir gecekonduda tüp patladı

Yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi 162. Sokak’ta çıktı. İddiaya göre, metruk olan gecekonduyu madde bağımlıları mesken tuttu. Madde bağımlılarının getirdiği tüp bilinmeyen bir nedenden patladı. Tüpün patlamasıyla gecekondu yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda kimse yaralanmazken gecekondunun yanma anı bir cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Olay anını anlatan Furkan İşleyen, “Tüp patlaması sesini duyduk. Biz de apar topar çıktık. Binaya sıçramasın diye balkondan su döktüler. Zaten itfaiye gelene kadar yangın baya bir büyüdü. Şuan itfaiye geldi. Yangını kontrol altına almışlar. İçeride kimse yokmuş. Tüp patlamış ve olanlar oldu” dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.