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25 Ağustos 2018 12:25

Sariyer’de denize düşen atın kurtarılma anı havadan görüntülendi

İstanbul Sarıyer’de denize düşen atın kurtarılma anı havadan görüntülendi.

Sariyer’de denize düşen atın kurtarılma anı havadan görüntülendi

25 Ağustos 2018 12:25

Atın kurtarma çalışmaları sırasında tekrar denize düşmesi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.


Sarıyer’de bir at, henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen atın kurtarılması için ekipler seferber oldu. Bir halat yardımıyla denizden çıkarılmaya çalışılan at, halatın kopmasıyla tekrar denize düştü. At yüzerek kıyıya sığındı.


Ekiplerin uzun uğraş verdiği çalışmalar sonucunda at, vücuduna bağlanan halat yardımıyla kıyıya çıkarıldı. O anlar drone ile havadan görüntülendi.




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