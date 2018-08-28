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28 Ağustos 2018 17:19

Sarıyer’de facianın eşiğinden dönüldü

Sarıyer Maslak-Ayazağa Caddesi üzerinde 20 ton bira yüklü tır dönüş yapacağı esnada devrilme tehlikesi geçirdi.

Sarıyer’de facianın eşiğinden dönüldü

28 Ağustos 2018 17:19

Olay nedeniyle bir bölümü şeritle kapatılan caddede trafik felç oldu.


Olay, 16.30 sıralarında Sarıyer Maslak-Ayazağa Caddesi 3. Kolordu Komutanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’dan 20 ton bira yüküyle yola çıkan Rahmetullah Aycan idaresindeki 59 RL 245 plakalı tır, cadde üzerinden Maslak istikametine dönüş yapmak istedi. Ancak dönüş yapacağı esnada kasasındaki yük nedeniyle tır devrilme tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Aycan aracını durdurarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe ve İstinye itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yan bir şekilde duran tırın çevresini devrilme ihtimaline karşı güvenlik şeridi çekerek boşalttı.



“Devrilme tehlikesi geçiriyor”


Olay nedeniyle caddenin Ayazağa istikametinde trafik durdu. Ekipler tarafından sürücüler Maslak istikametine yönlendirilirken, cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücü Rahmetullah Aycan, “Araç bira yüklü, biz buranın yabancısıyız gideceğim yer aşağıdaymış. Dönüş yaptığım esnada araba bu şekle geldi. Devrilme tehlikesi geçiriyor. Polisi ve itfaiyeyi aradık, vinçle kaldırılacak. Ben de herhangi bir şey yok. Trafik yoğunlaştı” dedi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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