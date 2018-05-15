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15 Mayıs 2018 13:43

Sarıyer’de kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Sarıyer’de yoldaki mazgala takılıp düşen kadın, geri manevra yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sarıyer’de kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

15 Mayıs 2018 13:43

Kadının ölümden döndüğü o anlar kameraya yansıdı.


Olay, geçtiğimiz 7 Şubat Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Sarıyer İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyirci koordinatörü olan Hanife Doğan yaşadığı siteden çıkarak servisle okuldan eve gelen yeğenini almak için yolun karşısına geçmek istedi. Yürüdüğü esnada ayağı mazgala takıla kadın dengesini kaybederek yere düştü. O esnada geri manevra yapan servisin yanına düşen kadın başını otomobile çarptı. Saniyelerle ölümden kurtulan kadın çevredekilerin bağırmasıyla son anda kurtuldu.


O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.




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