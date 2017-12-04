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04 Aralık 2017 04:37

Sarıyer’de park halindeki aracın üzerine otomobil devrildi: 1 yaralı

Sarıyer’de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Sarıyer’de park halindeki aracın üzerine otomobil devrildi: 1 yaralı

04 Aralık 2017 04:37

Park halindeki otomobilin içinde bulunan 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 01.30 sıralarında Haydar Aliyev Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy’den İstinye istikametine giden Osman Okan Hangül’ün kullandığı 34 EU 1766 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Hangül’ün kullandığı araç park halindeki 34 YB 1315 plakalı içinde Nevzat Ortay ve Ferhat Karabulut’un bulunduğu otomobilin üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle Nevzat Ortay hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde İlk müdahalesi yapılan Ortay, hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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