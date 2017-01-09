Sarıyer’de pazar alanının çatısı çöktü

Sarıyer’de yoğun kar yağışı nedeniyle pazar alanının çatısı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, pazar alanına park eden minibüsler çöken çatının altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay Sarıyer Organik Pazar alanında sabaha karşı meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle biriken ağırlığı taşıyamayan çatı, büyük bir gürültü ile çöktü. Pazar yerine park eden minibüsler, çöken çatının altında kaldı. Minibüslerde ciddi şekilde maddi hasar oluşurken, olayın gece yaşanması olası bir can kaybını önledi.

Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ve itfaiye, minibüslerin kurtarılması için çalışma başlattı. Saatler süren çalışmanın ardından minibüsler çöken çatı kalıntılarının altından çıkartıldı.

Olayı anlatan bir pazarcı esnafı, "Burası Sarıyer organik pazarıydı. Minibüsçüler buradaydı kar nedeniyle belediyeden izin alarak park ettiler. Kapalı bir çatı vardı. Kar birikintisiyle yıkıldı. Pazar kurulacaktı ama büyük bir faciadan kurtulmuş olduk minibüsleri olması sebebiyle" ifadelerini kullandı.

Minibüsçü Ahmet Acar ise "Bizim arkadaşlar bütün arabaları buraya çekmişti. Ağırlıktan dolayı çatı komple arabaların üzerine çökmüş. Sadece park edilmiş araçlar vardı. Bugün buranın pazarıydı, böyle olduğundan dolayı pazar kurulmadı" şeklinde konuştu.