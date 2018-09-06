Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 13:26

Sarıyer’de sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu, tünel trafiği aksadı

Sarıyer’de dün akşam etkili olan sağanak yağış bir inşaat alanındaki toprağın yola kaymasına neden oldu.

Sarıyer’de sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu, tünel trafiği aksadı

06 Eylül 2018 13:26

Yağış nedeniyle de yoldaki toprak Sarıyer Çayırbaşı Tüneli’nin girişine kayınca trafikte aksama meydana geldi.


İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, Sarıyer’de bir inşaat alanındaki toprağın kaymasına neden oldu. İnşaat alanından yola kayan toprak, yağışın da etkisiyle Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde birikti. Su ve toprak birikintisi sonrası tünel trafiğinde aksama meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım ekiplerinin müdahalesi ile biriken su ve toprağın tahliye edilmesi sonucu trafik normale döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç