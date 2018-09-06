Yağış nedeniyle de yoldaki toprak Sarıyer Çayırbaşı Tüneli’nin girişine kayınca trafikte aksama meydana geldi.

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, Sarıyer’de bir inşaat alanındaki toprağın kaymasına neden oldu. İnşaat alanından yola kayan toprak, yağışın da etkisiyle Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde birikti. Su ve toprak birikintisi sonrası tünel trafiğinde aksama meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım ekiplerinin müdahalesi ile biriken su ve toprağın tahliye edilmesi sonucu trafik normale döndü.