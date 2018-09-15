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Sarıyer'de şüpheli paketi gören meraklı kalabalık ‘canlı yayın' yarışına girdi

Sarıyer’de otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Sarıyer'de otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Uzman ekiplerin çalışmalarını izleyen vatandaşların görüntü alma ve telefonları üzerinden yayın yapma yarışına girmeleri ise dikkat çekti.


Sarıyer'de Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Durakta sahipsiz çanta gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak durumu uzman ekiplere bildirdi. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelirken, cadde trafiğe kapatıldı. Özel kıyafetlerini giyen ekipler şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Fünye yerleştirilen çanta büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddeti nedeniyle otobüs durağının camları parçalandı.



Sokak köpeklerini şüpheli çantadan uzaklaştırmaya çalışan kadın görenleri duygulandırdı


Fünye yerleştirilen çantanın patlatılmasından önce cadde üzerinde bulunan apartmanın camından dışarı çıkan bir kadının çanta çevresinde dolanan sokak köpeklerini uzaklaştırmaya çalışması görenleri duygulandırdı. Sokak köpeklerinin patlama esnasında zarar görmelerinden endişe duyan kadının çabası takdir topladı.



Görüntü çeken meraklı kalabalık canlarını hiçe saydı


Uzman ekiplerin çalışmalarını izleyen vatandaşların görüntü alma ve telefonları üzerinden yayın yapma yarışına girmeleri ise görenleri hayrete düşürdü. Canlarını hiçe sayan meraklı kalabalığın sorumsuz davranışları pes dedirtti. Uzman ekiplerin incelemelerinin ardından çantanın boş olduğu tespit edildi.

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