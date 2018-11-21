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Sarıyer'de virajı alamayan kamyonet ormanlık alana yan yattı

Sarıyer’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, aracıyla ormanlık alana savrularak yan yattı.

Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, aracıyla ormanlık alana savrularak yan yattı. Kazada ölen ya da yarlanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.


Olay, Kilyos Bahçeköy yolu Maslak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 8.30 sıralarında pazardan dönen bir 34 ZY 8434 plakalı araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak aracıyla ormanlık alana savrulup yan yattı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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