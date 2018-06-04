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04 Haziran 2018 21:20

Sarıyer’de yalıya tarihi eser operasyonu

İstanbul polisi, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait tarihi eser olduğu ihbarı üzerine Amram Ailesi’nin Sarıyer’deki yalısına operasyon düzenledi.

Sarıyer’de yalıya tarihi eser operasyonu

04 Haziran 2018 21:20

Yalıda 15 parça tarihi eser ele geçirildi. Yurt dışından gelerek ifade veren Lolita Amram’ın “Aile yadigarı eserler, durumları hakkında bilgi sahibi değilim” dediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cemiyet hayatında Falım Sakız ve Permatik markalarının eski sahibi olarak bilinen Amram Ailesi’nin Sarıyer’deki yalısında Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait tarihi eser olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yalıya operasyon düzenledi. Yalıda yapılan aramalarda Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait 15 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen miğfer, çeşitli tarihi eserler ile kök boyayla yapıldığı değerlendirilen çinilere el konuldu. Tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne gönderildi.



“Aile yadigarı eserler, durumları hakkında bilgi sahibi değilim”


2013 yılı Eylül ayında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Jak Amram’ın eşi Lolita Amram, yurt dışından İstanbul’a dönerek emniyette ifade verdi. Amram’ın İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede, “Aile yadigarı eserler, durumları hakkında bilgi sahibi değilim” dediği öğrenildi.



Amram Ailesi kimdir?


Amram Ailesi, cemiyet hayatında Falım Sakız ve Permatik markalarının eski sahibi olarak biliniyor. Jak ve Lolita Amram çiftinin Leon ve Filip isminde çocukları olup, 1995-2010 yılları arasında Türk Musevi Cemaati müşavirliği görevini yürüten Jak Amram 2013 yılında vefat etmişti.




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