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01 Ağustos 2018 03:48

Sarıyer’deki intihar girişimine özel harekatlı önlem

Sarıyer’de arabanın içinde silahla intihar etmek isteyen bir kişi için özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Sarıyer’deki intihar girişimine özel harekatlı önlem

01 Ağustos 2018 03:48

Yapılan müzakerelerin sonunda şahıs intihar etmekten vazgeçirildi.


Olay, 23.45 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla kavga eden 28 yaşındaki E.B. arabasıyla Ayazağa Mahallesinde yanında getirdiği silahla havaya ateş açıp intihar edeceğini söyledi. Bunu duyan çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem aldı. E.B. ikna edilemeyince olay yerine müzakereci ve çok sayıda özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat polisleri çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen müzakereci de şahsı ikna etmeye çalıştı. . E.B.’nin yakınları durumu öğrenince hemen olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları E.B.’yi telefonla arayarak ikna etmeye çalıştı. Müzakerecinin yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından şahıs ikna edildi.


İkna edilen E.B. elindeki silahı arabada bırakıp polis ekiplerine teslim oldu. E.B. daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.




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