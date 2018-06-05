Sarıyer’deki vahşetin zanlıları yakalandı

Şahısların Işık’ı yaklaşık 16 yıl önce kendilerini 50 bin dolar dolandırdığı için öldürdükleri öğrenilirken, Işık’ın kaçırılma anı ise kameralara yansıdı.

Sarıyer Kocataş Kılıçpınar Caddesi’nde geçtiğimiz 21 Nisan günü meydana gelen olayda 53 yaşındaki Yusuf Işık, kimliği belirsiz şahıslar tarafından Sultangazi’de yol ortasında kaçırıldıktan sonra ormanlık alana getirilip önce benzinle yakılmış ardından da tabancayla vurularak öldürülmüştü. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önce kimliği belirlenen Işık’ın kaçırılma anına ait görüntüleri buldu. Buradaki şahısların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit eden dedektifler ilginç detaylara ulaştı.

Cezaevinden çıkartma sözüyle 50 bin dolar almış

Polisin edindiği bilgiye göre, Yusuf Işık 2002 yılında Portekiz’de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde bulunan Yılmaz Giraz’ı, Ankara’da yüksek mevkilerdeki tanıdıkları sayesinde kurtarabileceğini söyleyerek tanıdıklarından 50 bin dolar aldı. Parayı alan Işık, bir süre sonra ortalıktan kayboldu. 2015 yılında ise cezaevinden çıkan Giraz, burada öldürüldü.

"Seni öldürmek için kaçırdık”

Yıllar sonra Işık’ın peşine düşen Giraz’ın akrabaları, Işık’ın Sultangazi’de olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahıslar olaydan 2 gün önce sokak ortasında Işık’ı kaçırarak bir eve götürdü. Işık’ın 16 sene önce aldığı 50 bin doları vereceğini söylemesine rağmen zanlılar, onu öldüreceklerini belirtti. Ardından şahıslar Işık’ın Sarıyer’de ormanlık alana getirdikten sonra önce benzinle yaktı ardından tabanca ile vurarak öldürdü. Işık’ın kaçırılma anı ise kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili dedektifler, S.S., F.Ç., C.Ç., S.A., İ.K., A.Ç., S.C. ve B.P.’yi gözaltına aldı. Şubedeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.