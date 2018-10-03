Sarıyer'den muhteşem balo

Lig Beyaz Grup'ta yenilgisiz olarak liderliğini sürdüren Sarıyer Spor Kulübü'nün her yıl düzenlenen geleneksel balosu gerçekleşti.

Sarıyer camiasını bir araya getiren buluşmada, Ferhat Göçer ve İrem Derici sahne aldı. Geceye siyaset ve sanat dünyasının birçok ünlü ismi katıldı. Sarıyer Spor Kulübü Yöneticisi ve Spor Spikeri Hakan Dede'nin sunuculuğunu yaptığı gecede birlik beraberlik mesajları verildi. Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Saffet Akkoyun'un konuşmasını takiben Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de başarı için kenetlenmenin önemine değinen birer konuşma yaptı. Sarıyer Spor Kulübü'ne gönül verenleri bir araya getiren dev organizasyonda yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuların yanı sıra birçok iş adamı da yer aldı.