Şarjdaki telefonun 4 saniyede çaldı

Yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı. Telefonu çalınan iş yeri sahibi "Ben esnaf arkadaşımın dükkanına o kadar rahat girip çıkamıyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Olay, Eyüp Silahtar Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. Oto tamircisine giren hırsız, iş yeri sahibinin şarjda bulunan cep telefonunun 4 saniye içerisinde çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye kameralara da yansıdı.

“Kendi esnaf arkadaşımın dükkanına o kadar rahat girip çıkamıyorum”

Hırsızlık anını anlatan dükkan sahibi Ufuk Işık, ”Telefonumuz şarjdaydı. Arkamızı dönmemizle vatandaşın buradan gelip tek eliyle telefonu çekip arka cebine koyup gitmesi yaklaşık 4 saniye sürdü. Hiçbir şey anlamadık. Ben hemen yan dükkandaydım bir parça almaya gitmiştim. Çok hızlılar, profesyoneller. Ben kendi esnaf arkadaşımın dükkanına o kadar rahat girip çıkamıyorum, ama adam gayet rahat içeri giriyor. Biraz daha vakti olsa buradan daha fazla şey alıp götürecek belki” dedi.