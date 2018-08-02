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02 Ağustos 2018 09:11

Şarjdaki telefonun 4 saniyede çaldı

Eyüp’te bir oto tamircisine giren hırsız, iş yeri sahibinin cep telefonunu 4 saniye içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Şarjdaki telefonun 4 saniyede çaldı

02 Ağustos 2018 09:11

Yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı. Telefonu çalınan iş yeri sahibi "Ben esnaf arkadaşımın dükkanına o kadar rahat girip çıkamıyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.


Olay, Eyüp Silahtar Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. Oto tamircisine giren hırsız, iş yeri sahibinin şarjda bulunan cep telefonunun 4 saniye içerisinde çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye kameralara da yansıdı.


“Kendi esnaf arkadaşımın dükkanına o kadar rahat girip çıkamıyorum”


Hırsızlık anını anlatan dükkan sahibi Ufuk Işık, ”Telefonumuz şarjdaydı. Arkamızı dönmemizle vatandaşın buradan gelip tek eliyle telefonu çekip arka cebine koyup gitmesi yaklaşık 4 saniye sürdü. Hiçbir şey anlamadık. Ben hemen yan dükkandaydım bir parça almaya gitmiştim. Çok hızlılar, profesyoneller. Ben kendi esnaf arkadaşımın dükkanına o kadar rahat girip çıkamıyorum, ama adam gayet rahat içeri giriyor. Biraz daha vakti olsa buradan daha fazla şey alıp götürecek belki” dedi.




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