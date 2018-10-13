Şarkıcı Berkay: "Davamın sonuna kadar arkasındayım"

Berkay, "Tüm kamuoyundan bütün bu hareketleri adına utanç duyduğunu söyleyecek ve özür dileyecek. Sözle tacizin, utancını yaşadığını kabul edecek sonra biz erkek erkeğe konuşacağız. Bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimi ilettim. Fakat karşı taraftan her seferinde saçma sapan açıklamalar geldiği için ben davamın sonuna kadar arkasındayım" dedi.

Hastanede tedavisi devam eden şarkıcı Berkay avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Berkay'ın vekili Avukat Ayşegül Mermer açıklamayı basın mensuplarına okudu. Açıklamada, "Ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum, eşimden ve Aslıhan Turan'dan özür diliyorum" diyen Berkay, yapılan saldırının aciz ve korkak bir saldırı olduğunu söyledi.

Şarkıcı Berkay, avukatı aracılığıyla basın mensuplarına ilettiği açıklamada, "Öncelikle hepinize 3 gündür burada beklediğiniz için sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Arkadaşlar Berkay ve Arda önemli değil. Önemli olan iki kadının yaşadığı hassas durum ve içinde bulundukları üzücü durum. Öncelikle ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum, eşimden ve Aslıhan Turan'dan özür diliyorum. Herkesin bilmesini istediğim bir diğer ayrıntı erkek adam kavga eder, kavgada yumruk sayılmaz fakat 'senin yanına gelip karımı bırakıp yarım saate geleceğim' dediğim kişiden kafanı çevirdiğin an başkasıyla konuşurken yandan yapılan saldırı aciz ve korkak bir saldırıdır" dedi.

"Tüm kamuoyundan özür dileyecek, sözle tacizin utancını yaşadığını kabul edecek"

Arda Turan, sözle tacizin utancını yaşadığını kabul eder ve tüm kamuoyundan özür dilerse şikayetçi olmayacağını söyleyen şarkıcı Berkay açıklamasına şöyle devam etti:

"Kendisine de arkadaşlarına da araya da girmek isteyen herkese de şunları söyledim. Şikayetçi olamamamı istiyorsunuz tamam olmam ama benim de iki şartım var. Bir karımdan, benden ve kendi karısından tüm kamuoyundan bütün bu hareketleri adına utanç duyduğunu söyleyecek ve özür dileyecek. Sözle tacizin utancının yaşadığını kabul edecek sonra biz erkek erkeğe konuşacağız. Bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimi ilettim. Fakat karşı taraftan her seferinde saçma sapan açıklamalar geldiği için ben davamın sonuna kadar arkasındayım. Burası Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti cezasını çekecektir."

"Hastaneye belinde silahla gelmesi kriminal bir olaydır"

Avukat Ayşegül Mermer de, Arda Turan'ın hastaneye belinde silahla gelmesinin kriminal bir olay olduğunu belirterek bu durumun özrünün olamayacağını söyledi. Arda Turan'ın olayı hafifletmek için eski bir husumetmiş gibi göstermeye çalıştığını ifade eden avukat Mermer, ortadaki tek gerçeğin Berkay'ın saldırıya uğraması olduğunu dile getirdi.

Mermer, açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Türkiye gündemini meşgul eden kriminal olayda Arda Turan müvekkilim ve eşini suçlayıcı bir yazı kaleme almıştır. Kamuoyunun bildiği gibi barda başlayan, hastanede devam eden ve kamera görüntülerine göre saldırgan bir tavırla Arda Turan, Berkay Şahin'e şiddet uygulamıştır. Şiddet uygulamıştır diyorum çünkü kavga iki taraf arasında olur. Bu tek taraflı olmuş, müvekkilim Berkay Şahin'in hiçbir şiddeti olmamıştır. Arda Turan'ın yanına gittiğinde amacı sadece konuşmak olup, Burak Yılmaz araya girdiği esnada bir anda yüzüne ağır bir yumruk yemiştir kendisi. Buraya kadarki olaylar aslında Türkiye'nin birçok noktasında eğlence merkezlerinde görülebilecek olaylardır. Burada bizi ve müvekkilimi asıl üzen mesele olayların sonrasında hastanede yaşananlardır. Arda Turan arkadaşları ile birlikte belinde ruhsatsız silahı ile hastaneye gelmiştir. Yargı dilinde bele ruhsatsız silah takarak gezmek suç dünyası içerisindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur. Suç dünyası içinde olmadığını düşündüğümüz Arda Turan'ın hastaneye belinde silahla gelmesi kriminal bir olaydır. Böyle bir kriminal vakanın da hiçbir özrü olamaz. Müvekkilim de kamera görüntülerinde görüleceği gibi Arda Turan'ı silahla gördüğünde şaşırmıştır."

"Olayı hafifletmek için eski bir husumet gibi göstermesi bilinci bir saptırma olayıdır"

Mermer, "Müvekkilimin amacı baştan beri konuşmak olduğu için hastane odasında Arda Turan tarafından eline silah tutuşturulmaya çalışılması bizler için ayrıca üzücü bir durumdur. Silahsız bir dünya istediğimiz bu ortamda hastane içinde silahla girmek dolaşmak ve o silahın bilerek ateşlenmesi bizi derinden üzmüştür. Bizim buradaki tek tesellimiz o mermi çekirdeğinin kimseye isabet etmemiş olmasıdır. Oradan geçen birine o merminin isabet etmesi başta müvekkilim olmak üzere herkesi çok üzerdi. Arda Turan tarafından hastane içerisinde bilerek silahını ateşlemesi hukuk devleti olan Türkiye'de kabul edilemez, özrü de yoktur. Kriminal vakanın yargıya intikal ettiği ortamda Arda Turan'ın sosyal medya üzerinden müvekkilimin eşi Özlem Şahin'i suçlaması bizleri şaşırtmıştır. Arda Turan'ın ifadelerine de yansıyan, olayı hafifletmek için eski bir husumet gibi göstermesi de bilinci bir saptırma olayıdır. Türkiye kamera görüntülerinde gördü. Arda Turan'ın aslı amacı kamuoyunun kafasında soru işareti oluşturmak için kasıtlı olarak soruşturmayı farklı yönlere çevirmeye çalışmaktır" diye konuştu.

"Ortada tek bir gerçek vardır, Arda Turan barda Berkay Şahin'e saldırdı"

Ortadaki tek gerçeğin Berkay'a saldırılmış olması olduğunu vurgulayan avukat Mermer, "Oysaki ortada tek bir gerçek vardır. Arda Turan barda Berkay Şahin'e saldırdı. Hastaneye ruhsatsız silahla girdi ve birini yaralayacak ya da ölümüne sebep olacak şekilde bilinçsizce ateş etti. O silah ateş aldığında oradan geçen birine isabet etse ve o kişi hayatını kaybetseydi pardon mu diyecek. O yüzden Arda Turan'ın yaptığı ciddi bir suçtur ve yasalar çerçevesinde de özrü yoktur. Gönül isterdi ki bu olaylar hiç olmasın hiç yaşanmasın. Olayların her ne kadar mağduru biz olsak da bu olayda hiçbir kusur olmayan hamileliğinin son günlerini yaşayan huzur içerinde yaşaması gereken insanın, bir anne adayının kendi isimlerinin karıştığı olayda müvekkilim de ayrıca üzüntü duymaktadır. Umarım en kısa sürede anne adayı da çocuğunu sağlıklı sıhhatli bir şekilde kucağına alır" ifadelerini kullandı.