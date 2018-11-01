Şarkıcı Sıla, fiziki şiddetten şikayetçi olduğu Kural hakkında 3 ay koruma kararı aldırdı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, bir süre birlikte olduğu oyuncu Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Sıla, Kural'ın kendisine 3 ay süreyle yaklaşamaması için koruma kararı aldırdı.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bir süre birlikte olduğu oyuncu Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Fiziki şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı 3 ay koruma kararı aldırdı.

Savcılığa ifade veren Sıla, adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Konuya ilişkin çok fazla bir şey söylemek istemediğini belirten Sıla, “İfade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim” dedi.

Sıla'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan avukatı Rezan Epözdemir, koruma taleplerinin Aile Mahkemesi tarafından uygun görüldüğünü ve başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verildiğini aktardı.

Fiziki şiddet nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi olduklarını ve Sıla'nın bu kapsamda müşteki sıfatıyla ifade verdiğini aktaran avukat Epözdemir, “Evde yaşanan darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli şikayetimiz oldu. Bundan sonra top yargıda. 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Evden uzaklaştırmadan kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemeye kadar geniş alanda bir uzaklaştırma kararı verildi” dedi.

Avukat Epözdemir, bu kararın aşılıp aşılmadığı şeklindeki bir soru üzerine ise “İnşallah aşılmaz. Aşılırsa bunun disiplin hapsi var” ifadelerini kullandı.