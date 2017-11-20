Şarlo Maltepeli miniklerle buluştu

Mavi Kumpanya oyuncularının Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gösterimini yaptığı oyuna, minik tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Oyunda, uzun yıllar televizyon ve sinemada gördükleri Şarlo’yu görebilmek için onun yanına giden çocukların, Şarlo ile yaşadıkları öyküye yer verildi. Volkan Taha Şeker’in yazıp yönettiği oyunda, özgüven ve faydaları konu edildi. Çocukları çocuklarla anlatan, etkileşimli bir oyunu sahnelediklerini belirten Şeker, “Oyunumuzda çocuklarda özgüvenin gelişmesi için neler yapılması gerektiğine dair velilere bilgi verdik. Çocuklar kendi başlarına neler yapabilirler? Kendi başlarına yapmış oldukları çalışmalarda otokontrol mekanizması nasıl geliştirilir? Anne babaların çocukları üzerindeki etkileri neler olmalı? sorularına da yanıt aradık” diye konuştu.

Oyunda, Charlie Chaplin’in yaşamından kesitlere ve öğütlere de yer verildi.