Sarten'e 6 ödül

Endüstriyel ürünlerden boya, gıda ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plastik ambalaj üretimi gerçekleştiren Sarten, Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'nda, 4 farklı kategoride 6 ödüle layık görüldü.

209 başvurunun yapıldığı, 113 ambalajın finale kaldığı yarışmaya en fazla başvuru gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinde oldu. En fazla başvuru 50 ürün ile gıda kategorisine, 41 başvuru grafik tasarım, 24 başvuru ise içecek kategorisine gerçekleştirildi. Sarten Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeren Sarıbekir Güzelbahar, "Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'ndan 6 ödül aldığımız için çok mutluyuz. Bu ödüllerde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Bu başarının ardında büyük bir emek ve sıkı çalışma yatıyor" diye konuştu.

Konserve, yemeklik yağ, zirai ilaç, madeni yağ, boya ve kozmetik gibi birçok farklı sektörlere sağlıklı ve kaliteli metal ve plastik ambalaj üretimi yaptıklarını aktaran Sarıbekir, “Sarten'i, 'Ambalajın Süpermarketi' olarak konumlandırıyoruz. Bu sloganı, ambalajla ilgili her ihtiyacı kaliteli, hızlı ve uygun fiyatla sektörün beğenisine sunma misyonumuzun uzantısı olarak kurumsal olarak attığımız her adıma yansıtıyoruz. Sürekli, maliyet düşürücü projeler, otomasyona yönelik yatırımlar, ihtiyaç duyulan yeni alanlarda kapasite artışları ve yeni fabrika yatırımları gibi birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.