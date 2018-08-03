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03 Ağustos 2018 14:24

Satranç ustaları kapışıyor

Watergarden Satranç Turnuvası başlıyor.

Satranç ustaları kapışıyor

03 Ağustos 2018 14:24

7 hafta sürecek olan turnuva her hafta yaklaşık 200 sporcu 2 kategoride yarışacak.


Anadolu Yakası’nın eğlence merkezi Watergarden İstanbul, Türkiye Satranç Federasyonu ve Prima Satranç Akademisi işbirliği ile 7 hafta sürecek Watergarden Satranç Turnuvası’nı Cumartesi günü başlatıyor.


Her hafta yaklaşık 200 sporcunun 2 kategoride yarışacağı turnuva Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında Watergarden İstanbul’un birinci katında gerçekleşecek. 11 Kasım’a kadar devam edecek turnuva sonucunda kazananlar birçok sürpriz ödülün de sahibi olacak.


Turnuva programı şöyle;


1’inci hafta- 4-5 Ağustos


2’nci hafta- 18-19 Ağustos


3’üncü hafta- 1-2 Eylül “Zafer Kupası”


4’üncü Hafta- 22-23 Eylül


5’inci Hafta- 13-14 Ekim


6’ncı Hafta- 27-28 Ekim “Cumhuriyet Kupası”


7’nci Hafta- 10-11 Kasım “Atatürk’ü Anma & Master Cup”




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