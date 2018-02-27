Satrançla hem zihinlerini geliştiriyorlar hem eğleniyorlar

Öğrenciler turnuvada hem analitik düşünme, sorunlara farklı açılardan bakma gibi alanlarda kendilerini geliştirirken, bir yandan da yaşıtlarıyla eğlenme imkanı buldu.

Öğrencilere satrancı sevdirmek ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Satranç Federasyonu, Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen 3’üncü Beyoğlu Okullar arası Satranç Turnuvası başladı. Kasımpaşa Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya Beyoğlu’ndaki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 400’e yakın öğrenci katıldı. Turnuvada yıldızlar, gençler, minikler, küçükler olmak üzere 4 farklı kategori yer alıyor. Turnuvada çocukların ve gençlerin analitik düşünme, sorunlara farklı açılardan bakma ve çözüm bulma becerilerini geliştirmek amaçlanırken bir yandan da yaşıtlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Eğitim ve sporu bir arada barındıran turnuvada Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da turnuvaya yarışan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Demircan, satrancın çocukların zihinsel gelişimindeki olumlu etkisine dikkat çekti.

“Strateji, bilim kurgu konuları çocuklar için çok kıymetli”

Çocukların zihinsel gelişiminin yanı sıra sosyalleşmesi açısından da bu tür organizasyonların önem taşıdığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Zekanın, aklın, bilginin, bilgi teknolojilerinin smart uygulamaların akıllı çağındayız. Dolayısıyla matematik ve strateji, bilim kurgu konuları çocuklar için çok kıymetli. Bu sadece bir spor değil aynı zamanda onları çağın ruhuna uygun hazırlamak, çocukların zihinsel yeteneklerini, planlama yapma, matematiği geliştirme hamle yapma, oyun kurgulama gibi bütün bu mekanizma dijital çağın da benzer uygulamaları. Dolayısıyla çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için birçok aktivite yapıyoruz ama bunun yeri çok farklı ve önemli. Bu tür organizasyonları yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Satranç oynamayı severim”

Turnuvada iddialı olduğunu ve rakiplerini yeneceğini söyleyen Arda Burhan Ürkmez, “Satranç oynamayı severim, evde, arkadaşlarımla oynarım. Öğretmenim” ben satranç hakemiyim, kurs yapalım mı sınıfta” demişti. Bizde evet dedik yapıyorduk kursları oradan öğrendik” dedi.

“Tavsiye ederim beyin jimnastiği oluyor”

Satranç oynamanın aynı anda birçok şeye odaklanarak takip edebilmesinde önemli katkı sağladığını dile getiren Fahri Şahin, “Normalde internet üzerinden satranç oynarım. Tavsiye ederim beyin jimnastiği oluyor, daha iyi odaklanabiliyorsun ve çok şeyi aynı anda takip edebiliyorum. Biraz daha ileriye dönük bir oyun oluyor. Herkese bol şans dilerim, birinci belli ikinci kim” ifadelerini kullandı.

3’üncü Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası, 28 Şubat’ta 4 farklı kategoride ilk 3’e giren yarışmacılara ödüllerinin takdimiyle sona erecek.