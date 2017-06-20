Saudia Havayolları 2020 hedeflerini anlattı

SkyTeam Global Havayolu İttifakı üyesi Saudia Havayolları, havacılık sektörünün önde gelen yöneticilerini iftar yemeğinde bir araya getirdi. Saudia Havayolları Türkiye Genel Müdürü Yarub Almadany düzenledikleri iftar yemeğinde 50 yıllık operasyonlarını ve büyüme oranlarını açıkladı.

SkyTeam Global Havayolu İttifakı üyesi Saudia Havayolları, düzenledikleri iftar yemeğinde Türkiye Genel Müdürü Yarub Almadany; havayolunun 50 yıllık operasyonlarını, büyüme oranlarını ve 2020 hedeflerini açıkladı.

Türkiye'nin kendileri için en önemli pazarlardan biri olduğunu belirten Almadany, “Türkiye’den en çok tercih edilen hatlarımız arasında Adisababa, Kualalumpur, Manila, Jakarta Singapur ve Delhi bulunuyor. Ayrıca, son 4 yılda İstanbul tarifeli haftalık uçuşlarımızı 5’ten 42’ye yükselttik . Yıllık olarak Türkiye'den 500 bin ve üzeri umre yolcusu ve 80 binden fazla Türk hacı Suudi Arabistan’a seyahat etmektedir. Bunlara ek olarak, 700 binden fazla Suudi yolcumuza hizmet vermekten mutluluk ve onur duyuyoruz" dedi.

Hedeflerinin 2020 yılında 200 uçak ve 40 milyon daha yolcu sayısına ulaşmak olduğunun altını çizen Almadany, “Saudia’nın Ankara’dan Cidde ve Medine’ye günlük direkt uçuşlar başlatarak Türkiye’deki ikinci uçuş noktasını oluşturmasının Türkiye’deki operasyonlarını güçlendirdi” şeklinde konuştu.