Savcılıkta konsolosluk çalışanlarına “15 kişiyi gördünüz mü? Arbede sesi duydunuz mu?” soruları

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının tanık olarak ifadelerinin alınması sürüyor. Savcılığın tanıklara, “Konsolosluğa giren 15 kişiyi gördünüz mü? Olay günü olağanüstü bir durum var mıydı? Cemal Kaşıkçı'yı gördünüz mü? Arbede sesi duydunuz mu?” şeklinde sorular sorduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturması sürüyor. Geçtiğimiz hafta 23 konsolosluk çalışan savcılığa tanık sıfatıyla ifade vermesinin ardından sabah saatlerinden itibaren diğer konsolosluk çalışanlarının da ifadesinin alınmasına başlandı. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki Sİtanbul Adalet Sarayına gelen 5 konsolosluk çalışanı tanık sıfatıyla ifade verdi.

Çalışanların ifadelerinde olay günü olağanüstü bir duruma rastlamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Başkonsoloslukta mesainin sabah saat 9 da başlayıp 15.30'da sona erdiğini aktaran konsolosluk çalışanlarına savcılığın, “Konsolosluğa giren 15 kişiyi gördünüz mü? 2 Ekim günü olağanüstü bir durum var mıydı? Cemal Kaşıkçı'yı gördünüz mü? Arbede sesi duydunuz mu?” şeklinde sorular sorduğu öğrenildi.

İfadesine başvurulan çalışanların ise o gün olağanüstü bir duruma rastlamadıklarını, konsolosluğa gelen 15 kişiyi de görmediklerini söyledikleri öğrenildi. Çalışanların “Cemal Kaşıkçı'yı görmedik. Zaten bizim çalıştığımız yer giriş katının altında. Konsoloslukta görevli olan kişiler kendi bölümleri dışına zaten aşka bir bölüme giremezler. O yüzden kapıdaki ve içerideki arama noktasında çalışan güvenlikler dışında nereye geldiyse o bölümde çalışan kişiler Cemal Kaşıkçı'yı görmüştür” dediği belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan Başkonsolosunun eşinin de Türkiye'den ayrıldığı ancak çocuklarının Türkiye'de oldukları öğrenildi.