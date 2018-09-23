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Sazlıbosna Barajı kenarındaki makilik alanda yangın

Sazlıbosna Barajı kenarındaki yaklaşık 50 dönümlük makilik alanda yangın çıktı.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı Taşlıbayır mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sazlıbosna Barajı kenarındaki yaklaşık 50 dönümlük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arnavutköy ve Hadımköy ekiplerinin müdahalesi ile yangın başka alanlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis, yangının sebebini araştırıyor.

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