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14 Nisan 2017 12:36

SBK Sportif Beceri ve Koordinasyon Merkezi çocukları sporla buluşturuyor

SBK Sportif Beceri ve Koordinasyon Merkezi Kurucusu İbrahim Adan, uluslararası başarıların elde edilmesi için sporun yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, “Daha sağlıklı bir toplum istiyorsak sporu kültür haline getirmeliyiz” dedi.

SBK Sportif Beceri ve Koordinasyon Merkezi çocukları sporla buluşturuyor

14 Nisan 2017 12:36


Ispartakule’de 3 bin metrekare bir alan üzerine kurulmuş ve sadece çocuklara hizmet veren SBK Sportif Beceri ve Koordinasyon Merkezi, çocukların sporla tanışması ve ileriye dönük sağlıklı bireyler yetişmesi için önemli işlere imza atıyor. Merkezin kurucusu İbrahim Adan, gelecekte spor kültürünü özümsemiş bir toplum oluşturmak için bu çalışmanın içinde bulunduklarını ifade etti.


Küçük yaştaki çocuklara spor yaptırma konusunun üniversite bitirme tezi olduğunu hatırlatan Adan, “Ortaya koyduğumuz tezde bir sürü kusur bulunca neden bu kusurlar var diye araştırdık. Araştırdıktan sonra da ortaya çocukların sosyal ve bilişsel özellikleri veya hangi dönemlerde hangi motor becerilerinin daha fazla açıldığı gibi başlıklar ortaya çıktı. 20 aylık çocuklardan motor beceriyi geliştirerek 7 yaş çocuklara kadar çıkabiliyoruz” diye konuştu.



“Sporu kültür haline getirmeliyiz”


Spor kültürünün gelişmesiyle alakalı çok fazla konuşulduğunu fakat gerekli adımların bir türlü atılmadığını vurgulayan İbrahim Adan, “Olimpiyatlarda başarı istiyorsak, daha sağlıklı bir toplum istiyorsak sporu kültür haline getirmeliyiz. Ne yazık ki belli bir yaş üstüne kültürel çalışmalar yapmak çok zor. Ama küçük yaşta çocuklara sağlıklı spor yapma bilincini yerleştirebilirsek ilerisi için spor kültürüne yatkın bir toplum ortaya çıkarabiliriz. Bugüne kadar 20 binden fazla çocuğa ulaşmış bulunmaktayız ve bunların içinden birçoğu başarılı bir sporcu olarak çıkıyor” ifadelerini kullandı.



“Sadece çocuklara hizmet veriyoruz”


Tesisin içinde birçok branşta çalışma alanı olduğunu da dikkat çeken Adan, “Burada yüzme eğitimlerimiz, motor beceri eğitimlerimiz, küçük yaştaki çocuklar için koordinasyon geliştirici programlar yürütüyoruz. Buna ilave olarak müzik derslerimiz de var. Çocukların beslenmesi ile ilgili beslenme uzmanımız var. Bunların tamamında 3 bin metrekare alanda çalışıyoruz ve sadece çocuklara hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.



“Aileler de mutlu oluyor”


Sportif Beceri ve Koordinasyon Merkezi’nde çalışan herkesin çocuk formasyonundan anlayan kişiler olduğunu sözlerine ekleyen İbrahim Adan, “Aileler de çocuğunu böyle bir yere getirmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Hijyen olarak standartlarımız çok yüksek. İçeride çalışan herkes çocuk formasyonunu iyi bilen insanlardır. Buraya gelen çocuklarımız evlerine mutlu bir şekilde dönüyor” dedi.




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