SBK Vakfı’nın iyilik projelerine destekleri sürüyor

Sezgin Baran Korkmaz Vakfı (SBKV) tarafından desteklenen ‘Hayalimdeki Okul Ege Projesi’ başlıklı, sosyal sorumluluk çalışmalarını konu alan belgeselin galası SBK Vakfı binasında yapıldı. Galada konuşan SBK Vakfı Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, sosyal sorumluluk projelerine herkesin imkanlar dahilinde destek vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Korkmaz, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla her zaman bu tarz projeleri desteklemeye azami derecede gayret sarf ediyoruz. Özellikle küçük çocuklar düzenlenen aktivitelerle hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu etkinliklerin çok doğru ve faydalı buluyorum. Çünkü, çağdaş ve gelişmiş bir toplum için en büyük gereksinimin eğitim olduğunu her zaman her platformda dile getiriyoruz. Önümüzdeki haftada Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Platformu ile birlikte organize ettiğimiz, Bir Köy Var Uzakta Kampanyası kapsamında Van ili ve ilçelerindeki köylerinde çocuklar ile bir araya geleceğiz" dedi.

Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ise “Bu denli güzel bir projeye destek verdiği için öncelikle değerli ağabeyim Sezgin Baran Korkmaz’ı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemizde o kadar çok büyük zenginler var ki, lakin bir hayırlı iş kapısına gidildiğinde maalesef yok diyorlar. Yalnız Sezgin Baran Korkmaz ağabeyim her zaman verenden yana oldu. Rabbim onun ayağına taş deydirmesin" diye konuştu.

Belgeselin çalışmaları 1 ayda tamamlandı

Filmin Yapımcısı ve Yönetmeni Emrah Doğru ise yaptığı açıklamada, "Hayalimdeki Okul Ege " belgeselinin çalışmalarının 1 ayda tamamlandığını dile getirdi.

Bugüne kadar Sosyal Sorumluluk alanında birçok belgesel yapıldığını aktaran Doğru, "Biz bu belgeselimizde daha çok sosyal sorumluluk projelerinin önemi üzerinde durmaya çalıştık. SBK Vakfı Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ciddi destekleri ile çekimlerinin gerçekleştirdiğimiz belgeselimiz umarım birçok sosyal sorumluluk projelerine rol model olur" dedi.