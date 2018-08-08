Sean Dyche: “Medipol Başakşehir maçına hazırız”

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elem Turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Burnley’de Teknik Direktör Sean Dyche, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dyche, “Sahayı ve ortamı kontrol ettik. Şu ana kadar herhangi bir sorun yok. Yarınki maça hazırız. Medipol Başakşehir, tecrübeli bir takım. Çok fazla uluslararası maç yaptıklarını biliyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Aberdeen maçlarında sakat olan oyuncular vardı. O yüzden daha fazla resmi maç yapmanın bizim için avantaj olduğunu söylemek zor. Yarın göreceğiz” şeklinde konuştu.

Mee: "Zor bir maç olacak"

İngiltere temsilcisinin savunma oyuncusu Benjamin Mee ise kendilerini zor bir maç geçireceklerini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"İstikrarlı bir takımız. Aynı şekilde devam edeceğimizi ve başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sağlıklı ve güçlü bir şekilde çalıştık. Zorlu bir süreçten geçtik. Yarın dengeli bir karşılaşma bekliyorum. Buna da hazırız. Başakşehir’i tanıyoruz. Kalitesini ve tecrübesini biliyoruz. Zor bir maç olacak. Kesinlikle dişe diş bir maç olacak. Umarım kazanan taraf biz oluruz.”