Seçim sonucu Bağcılar’da coşkuluyla kutlandı

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Bağcılar’da kutlamaların adresi Bağcılar Belediyesi Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı oldu. Binlerce vatandaş, dualarla, marşlarla ve havai fişeklerle zaferi doyasıya kutladı.

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kirazlı Metro İstasyonu Etkinli Alanı’nda bir program düzenlendi. Seçim yasaklarının bitmesinin ardından alanda kurulan dev ekrandan seçim sonuçları canlı olarak yayınlandı. Saat 18.00 itibariyle alanı dolduran farklı siyasi görüşten ilçe sakinleri, dostane bir havada sonuçları takip etti.

Seçimden Recep Tayyip Erdoğan’ın galip çıkmasıyla etkinlik alanı bayram yerine döndü. On binlerce vatandaş, Türk bayraklarını sallayıp, "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı. Kalabalık, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşmasını dev ekrandan canlı yayından izledi.

Yaşlısından gencine her yaştan ilçe sakini, bu büyük başarıdan dolayı dualar etti. Sevinç gösterisi yapan çok sayıda partili, meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek zaferi doyasıya kutladı. Havai fişek gösterisi de geceye renk kattı.

“En güzel sonucun çıktığı yerlerden bir tanesi Bağcılar oldu”

Bu mutlu günlerinde hemşehrilerini yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Bir kez daha güzelliğini ortaya koyan Bağcılarlı hemşehirlerimizle gurur duyuyoruz onur duyuyoruz. Dünya mazlumlarının yüzünün güldüğü Türkiye’deki seçim sonuçlarıyla birileri de bir kez daha başını öne eğdiler. Rabbim bu sonucu ülkemiz için ve dünya mazlumları için hayırlı etsin. Öncelikle en güzel sonucun çıktığı yerlerden bir tanesi Bağcılar oldu. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Türkiye çok farklı olacak. Eski Türkiye tarihe karıştı” dedi.

AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk de, “Gazanız mübarek olsun. Zaferiniz kutlu olsun. Bize bu zaferi gösteren Rabbime şükürler olsun. Bu zafer millete anasının ak sütü gibi helal olsun” diye konuştu.

Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.