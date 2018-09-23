Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı

Çekmeköy'de ünlü şeflerle vatandaşları bir araya getiren Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda Festivali'nin son gününde renkli görüntüler yaşandı.

Çekmeköy Belediyesinin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda Festivali son gününde de büyük ilgi gördü. Çekmeköy Belediyesi bahçesinde gerçekleşen festivalde minikler ve aileleri düzenlenen çeşitli etkinlik ve yarışmalarla eğlendi. Festivalde yiyecekler sergilenirken, vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi. Ayrıca doğru el yıkama tekniklerinin anlatıldığı çocuklar, kendileri için hazırlanan mini alanlarda mutfağa girdi. Festivalde vatandaşlar dans ederek haftanın stresini attı.

“Güzel havanın tadını çıkartacağız”

Arkadaşının tavsiyesi ile festivale geldiğini söyleyen Serpil Ferahlı, “Arkadaşımın tavsiyesi üzerine bugün geldim. Çocuklar için güzel alanlar var. İnşallah eğlenecekler. Güzel havanın da tadını çıkartacağız bugün” dedi.

Çocukların yanı sıra büyükler için aktivitelerin de olduğunu söyleyen Sadet Bekiroğlu ise, “İki tane çocuğum olduğu için burası da onlar için çok güzel bir alan. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Bugün de geldik. Arkadaşımı da getirdim. Bizim için de aktiviteler var. Onlara da katılacağız” diye konuştu.