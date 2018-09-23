İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı

Çekmeköy’de ünlü şeflerle vatandaşları bir araya getiren Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda Festivali’nin son gününde renkli görüntüler yaşandı.

Çekmeköy'de ünlü şeflerle vatandaşları bir araya getiren Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda Festivali'nin son gününde renkli görüntüler yaşandı.


Çekmeköy Belediyesinin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda Festivali son gününde de büyük ilgi gördü. Çekmeköy Belediyesi bahçesinde gerçekleşen festivalde minikler ve aileleri düzenlenen çeşitli etkinlik ve yarışmalarla eğlendi. Festivalde yiyecekler sergilenirken, vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi. Ayrıca doğru el yıkama tekniklerinin anlatıldığı çocuklar, kendileri için hazırlanan mini alanlarda mutfağa girdi. Festivalde vatandaşlar dans ederek haftanın stresini attı.



“Güzel havanın tadını çıkartacağız”


Arkadaşının tavsiyesi ile festivale geldiğini söyleyen Serpil Ferahlı, “Arkadaşımın tavsiyesi üzerine bugün geldim. Çocuklar için güzel alanlar var. İnşallah eğlenecekler. Güzel havanın da tadını çıkartacağız bugün” dedi.


Çocukların yanı sıra büyükler için aktivitelerin de olduğunu söyleyen Sadet Bekiroğlu ise, “İki tane çocuğum olduğu için burası da onlar için çok güzel bir alan. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Bugün de geldik. Arkadaşımı da getirdim. Bizim için de aktiviteler var. Onlara da katılacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.