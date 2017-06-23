Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 11:52

Şeffaf Mutfak’ta ikinci dönem

Çekmeköy Belediyesi ve Sealed Air iş birliği ile yürütülen Şeffaf Mutfak Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler projesine başvuru yapan yeni işletmeler, Şeffaf Mutfak bayraklarını almaya başladı.

Şeffaf Mutfak’ta ikinci dönem

23 Haziran 2017 11:52


Çekmeköy’de gıda sektöründe hizmet veren tüm işletmelerin yeme-içme alanlarında bir standart oluşturarak, vatandaşa sağlıklı ve güvenilir hizmet verebilmeleri için işletmelere yol gösteren Şeffaf Mutfak Projesi’nde eğitim ve denetimler devam ediyor. Çekmeköy Belediyesi ve profesyonel temizlik ve hijyen ürün/sistemleri sektöründe çözümler üreten bir firmanın iş birimi Diversey Care,tarafından 2016 yılında hayata geçirilen projenin ikinci döneminde 26 işletme başvuru yaptı. Gönüllü olarak projeye dahil olan işletmeler, kendi şartları göz önünde bulundurularak gıda güvenliği ve hijyen konusunda uzman ekipler tarafından değerlendirildi. Ekiplerin analizlerinden sonra hazırlanan raporla, işletmeler mevcut durumlarını görme fırsatı buldular. Çıkan rapora göre, tespit edilen eksiklik ve yanlışların düzeltilmesi için işletmelere tavsiyelerde bulunuldu ve bu düzenlemelerin yapılması için süre verildi. İncelemeler, düzenlemeler ve eğitimlerin ardından istenilen düzeye ulaşan işletmeler “Şeffaf Mutfak, Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Sertifikası ile Bayrağı” almaya hak kazandılar.



Üç işletme güven sembolü bayrağını aldı


Bayrak alma sürecini çabuk tamamlayan üç işletme verilen sürelerden önce Şeffaf Mutfak bayrağını almaya hak kazandı.İlk dönem bayrak alanlar arasına katılan yeni mutfakların takip denetimleri diğerleriyle birlikte periyodik olarak devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!