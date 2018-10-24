Şefkateli Mağazası ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla kurulan Şefkateli Mağazası, iki ailenin yüzünü güldürdü. Ailelerin ihtiyacı olan her şey mağazadan karşılandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın döneminde hayata geçirilen Sosyal Hizmet Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Şefkateli Mağazası, ihtiyaç sahibi iki ailenin daha yüzünü güldürdü. Eyüpsultan'da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin kıyafetten beyaz eşyaya hemen her talebini yerine getirmek için çalışan Şefkateli Mağazası'ndan bir aileye buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak ve halı yardımı, diğer aileye ise istekleri doğrultusunda çekyat ve halı yardımı yapıldı.

İhtiyaç sahiplerinin Eyüpsultan Belediyesinin Beyaz Masa Birimine veya Alibeyköy'de bulunan başvuru merkezine gelerek durumlarını bildirmeleri ile çalışmalara başlayan belediye ekipleri, en kısa süre içerisinde talepleri yerine getiriyor. Kişilerin başvurularının ardından Sosyal Destek Müdürlüğüne bağlı sosyologların talepte bulunan ailenin evine giderek kişilerin gelir durumu ve ihtiyaç duyduğu eşyaların tespitini yapmasının ardından vatandaşın ihtiyaçları gideriliyor. Şefkateli Mağazası'nda ev eşyası ve beyaz eşyanın yanı sıra kıyafet, ayakkabı ve sıcak yemek desteği de sağlanıyor.