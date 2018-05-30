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30 Mayıs 2018 14:27

Şehir İftarları’nda kardeşlik pekişiyor

Esenler Belediyesi’nin düzenlediği "Şehir İftarları" ile her akşam Anadolu’nun farklı bir yöresi iftarda buluşuyor.

Şehir İftarları’nda kardeşlik pekişiyor

30 Mayıs 2018 14:27

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda her gün ortalama bin hemşehri kardeşlik sofrasında oruçlarını açıyor.


Esenler Belediyesi’nin on bir ayın sultanı Ramazan’ın tüm ilçede doyasıya yaşanmasını sağlayan projelerinden birisi olan "Şehir İftarları" ile Anadolu’nun bereketi, kardeşliği ve eşsiz lezzetleri Esenler’e taşınıyor. 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda gerçekleşen iftarlara sanat, siyaset ve iş dünyasından davetliler ile Anadolu’nun dört bir yanından yöre derneklerinin üyeleriyle birlikte tüm hemşehriler katılıyor.



Birlik ve beraberlik sofraları kuruluyor


İftar yapma kültürünü derneklerle birlikte devam ettiren Esenler Belediyesi bu projeyle birlikte Anadolu kardeşliğini pekiştirerek, birlik ve beraberlik sofralarında Ramazan’ın manevi iklimini yaşatıyor. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Şehir İftarları’nda konuklara yöresel lezzetler de ikram ediliyor. İftarın ardından düzenlenen Hacivat Karagöz gösterisi ve çeşitli yarışmalar da çocukların Ramazan’ı doyasıya yaşamasını sağlıyor.



Her gün bin hemşehri iftarda buluşuyor


Şehir İftarları’nda, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda her gün ortalama 1.000 hemşehri iftar yapıyor. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Şehir İftarı öncesinde 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda iftar yapmaya gelen vatandaşları da selamlayarak iftariyelik ikramında bulunuyor.




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