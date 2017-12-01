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01 Aralık 2017 10:31

Şehir ve Medeniyet Okuluna ’Altın Karınca Ödülü’

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın,“Şehir ve Medeniyet Okulu Projesi”ile 7’nci Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Kültür ve Sanat kategorisinde Altın Karınca Ödülü aldı.

Şehir ve Medeniyet Okuluna ’Altın Karınca Ödülü’

01 Aralık 2017 10:31


Marmara Belediyeler Birliği (MBB)tarafından düzenlenen 7’nci Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri töreni MBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ında katılımıyla gerçekleşti.


Törende Başkan Remzi Aydın’aödülünü MBB ve İBB Başkanı Uysal takdim etti. Başkan Aydın ödülünü almak için sahneye, projeye emek veren ekibi ile birlikte çıktı.



"Ödüllerin devamı gelecek"


Yarışmada bu yıl, geçen senelerden farklı olarak sadece 1’incilik ödülü alan projeler açıklanırken, ödülle ilgili olarak Başkan Aydın şunları söyledi; “Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Projemiz 3 yıldan beri uyguladığımız bir proje idi. Şehrimizin değerlerine sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak ve güzel uygulama örnekleri oluşturmak adına yüksek lisans öğrencilerimize yönelik bir programdı. Gerçekten çok kaliteli bir proje ve bugün burada da ödülle bu kalitesi tescillenmiş oldu. Seçkin bir jüri tarafından, çok değişik parametrelerle yapılan değerlendirme neticesi bu ödülü aldık. İnşallah bu ödüllerin arkası gelecek. Bu ödüllerimiz, Eyüpsultan halkımıza daha çok ve kaliteli hizmet etmek anlamında bizleri motive ediyor”



Ali Kuşçu Uzay Evi ve ESER ile Altın Karınca Ödülü almıştı


Başkan Aydın daha önce de Ali Kuşçu Uzay Evi projesiyle"Kültür ve Sanat" kategorisinde,Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi “ESER”projesiyle de “Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler" kategorisinde Altın Karınca Ödülü almıştı.




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