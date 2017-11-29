Şehit Aileleri Derneğinden Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusu

Dernek Başkanı Mehmet Güner, “Gece kulüplerinde bu ülkenin sevdalısı olunmaz” dedi.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın şehitlerle ilgili sözlerine bir suç duyurusu da Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneğinden geldi. İstanbul Adalet Sarayı’na giden Dernek Başkanı Mehmet Güner ve bazı üyeleri, savcılığa suç duyurusu dilekçesi sunarak, Nur Yerlitaş’ın “hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, devletin askeri ve emniyet teşkilatlarını alenen aşağılamak” suçlarından cezalandırılmasını istedi. Adliye binasının karşısındaki meydanda grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Mehmet Güner, “Şehit asker çocuğuyum. 18 senedir bu davayı tüm kamuoyuna duyurmak için mücadele ediyoruz. Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şehitlerimiz siz rahat uyuyunuz. Geride bıraktığınız aileleriniz kanınızı yerde bırakmayacak. Gece kulüplerinde bu ülkenin sevdalısı olunmaz. Bizler ne diyoruz, ‘Canı sağ olsun, oğlumuz şehit oldu ama geride çok vatan evladı var.’ Biz bunu söylerken birileri bizim şehitlerimize, ‘Ne şehitler mehitler aman’ diyor. Kendisini kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk milleti şehit aileleri ve gazilerine sahip çıkar. İnşallah bugün de yüce adaletimiz yanımızda olacak” dedi.

Avukat Esin Şuekinci ise, “Yargısal süreci başlatacağız. Umarım adalet yerini bulur” ifadesini kullandı.

Grup açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmak üzere adliyeye girdi. Nur Yerlitaş, Instagram’dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle sosyal medyada ve sanat camiasında Yerlitaş’a tepkiler yağmıştı. Şarkıcı Demet Akalın, Nur Yerlitaş’ın Intasgram hesabını takibi bırakmış, öte yandan ‘Kara Gözlüm’ şarkısının klibinde Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçen Serkan Kaya olay nedeniyle klibi yayınlamaktan vazgeçmişti. Şarkıcı Tuğba Ekinci de önceki gün Nur Yerlitaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.