Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:50

Şehit Aileleri Derneğinden Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusu

Şehit Aileleri Derneği, modacı Nur Yerlitaş’ın sosyal medyada yaptığı canlı yayında, “Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şehit Aileleri Derneğinden Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusu

29 Kasım 2017 14:50

Dernek Başkanı Mehmet Güner, “Gece kulüplerinde bu ülkenin sevdalısı olunmaz” dedi.


Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın şehitlerle ilgili sözlerine bir suç duyurusu da Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneğinden geldi. İstanbul Adalet Sarayı’na giden Dernek Başkanı Mehmet Güner ve bazı üyeleri, savcılığa suç duyurusu dilekçesi sunarak, Nur Yerlitaş’ın “hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, devletin askeri ve emniyet teşkilatlarını alenen aşağılamak” suçlarından cezalandırılmasını istedi. Adliye binasının karşısındaki meydanda grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Mehmet Güner, “Şehit asker çocuğuyum. 18 senedir bu davayı tüm kamuoyuna duyurmak için mücadele ediyoruz. Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şehitlerimiz siz rahat uyuyunuz. Geride bıraktığınız aileleriniz kanınızı yerde bırakmayacak. Gece kulüplerinde bu ülkenin sevdalısı olunmaz. Bizler ne diyoruz, ‘Canı sağ olsun, oğlumuz şehit oldu ama geride çok vatan evladı var.’ Biz bunu söylerken birileri bizim şehitlerimize, ‘Ne şehitler mehitler aman’ diyor. Kendisini kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk milleti şehit aileleri ve gazilerine sahip çıkar. İnşallah bugün de yüce adaletimiz yanımızda olacak” dedi.


Avukat Esin Şuekinci ise, “Yargısal süreci başlatacağız. Umarım adalet yerini bulur” ifadesini kullandı.


Grup açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmak üzere adliyeye girdi. Nur Yerlitaş, Instagram’dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle sosyal medyada ve sanat camiasında Yerlitaş’a tepkiler yağmıştı. Şarkıcı Demet Akalın, Nur Yerlitaş’ın Intasgram hesabını takibi bırakmış, öte yandan ‘Kara Gözlüm’ şarkısının klibinde Nur Yerlitaş ile kamera karşısına geçen Serkan Kaya olay nedeniyle klibi yayınlamaktan vazgeçmişti. Şarkıcı Tuğba Ekinci de önceki gün Nur Yerlitaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
17
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç