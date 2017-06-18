Şehit aileleri, gaziler, engelli ve yaşlılar iftarda bir araya geldi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından organize edilen ve hayırsever bir işadamı tarafından gerçekleştirilen iftarda şehit yakınları, engelli, gazi ve yaşlılar buluştu. 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşen iftar programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı. Vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden alanı doldurdu. İftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı. Programda ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı.

"Gönüllerimizi birbirimize açıp kucaklaşalım"

Yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değinen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bu akşam şehit yakınlarımız bizlerle, gazilerimiz var, onlarla birlikte iftar yapıyoruz. Türkiye’yi bir badireden, bir karanlığın ortasından çekip alan halkımızın özelde şehit ve gazilerimizin 15 Temmuz’da yazmış oldukları destanı hep birlikte yaşadık. Öncesinde Kurtuluş Savaşı’nda, onun da öncesinde bu ülke için , geleceğimiz için, şehit olanlarımız var.Onlara minnet borçluyuz, mekanları cennet olsun. Özelde tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize rahmet diliyorum 15 Temmuz Meydanı’ndan. Gönlünü birbirine açan insanlarımız var. AK Partili olan, Cumhuriyet Halk Partili, MHP’li, HDP’li, olan olmayan, dindar olup olmayan, Müslüman olan olmayan Türkiye’nin insanı bu ülkenin insanı gönlünü birbirine açtığı ve kucaklaştığı takdirde hiç bir düşman bizle başa çıkamaz, bize zarar veremez. Bu anlamlı saatte ben sizlerden ülkemiz için, devletimiz, milletimiz ve tüm mazlumlar için dua etmenizi istirham ediyorum. Gönüllerimizi birbirimize açıp kucaklaşalım" dedi.