Şehit aileleri iftarda bir araya geldi

İftar programına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Bundan sonra millet ne derse o olacak" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından şehit ailelerini bir araya getiren iftar programı düzenlendi. Her Ramazan geleneksel olarak düzenlenen iftar programı ile Zeytinburnu’nda yaşayan şehit aileleri de unutulmadı. Belgradkapı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programda şehit aileleri bir araya gelerek birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’da iftardan önce tesislere gelerek şehit ailelerini ziyaret etti. İftar programına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili adayı Ahmet Hamdi Çamlı ise şehit aileleri ile birlikte iftarını açtı.

“Bu topraklarda bu millet ne diyorsa o olacak”

Program kapsamında konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Biz 15 Temmuz’da bu Amerikan köpeklerinin üzerimize saldırdığı o gece de, gökten yağan mermilerden bize denk gelip de bu şehitlik müjdesine biz nail olamadık. Cenab-ı Hak bize böyle afetler, belalar, musibetler yaşatmasın ama yaşanırsa inşallah ilk nefesimizde bize şehitlik makamını nasip etsin. Bu artık üzerimize çullanmaya çalışan Amerika’sıymış, İsrail’iymiş, İngiliz’iymiş bunlara asla geçit vermeyeceğiz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve arkadaşları olarak millet bize destek verdiği müddetçe artık bu topraklarda bu millet ne diyorsa o olacak. Amerika’sı, Avrupası şöyle dedi Merkel böyle dedi diye bir şey yok. Burada Ahmet, Mehmet ne dediyse bu ülkede bundan sonra bu olacak. Biz bunun için ne gerekiyorsa yerine getireceğiz. Bu ülkenin sokaklarında 250 tane vatan evladını şehit edip, 2 bin küsur de gazi bırakanları Cumhurbaşkanı’nı 10 dakika ile elinden kaçıranları, yakın korumaları helikoptere sığmadığı için yerde kaldıklarından dolayı orada vurulduklarını biz çok iyi biliyoruz “ diye konuştu.

“Şehit aileleri de iftarda buluşmaktan mutlu oldular”

Aynı duyguyu yaşayan insanlarla buluşmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten şehit Kadir Cihan Karagözlü’nün abisi Yasin Karagözlü, “Valla çok güzel. Burada hepimiz aynı duyguyu yaşayan insanlarla beraber aynı yerde bulunmak çok güzel bir duygu. Sağ olsun bizi bir araya getirdiler. Güzel duygular yaşıyoruz. Ramazan’ın 16. günü. Bizim için bir gurur kaynağı. Benim de kardeşim 7 Haziran 2016’da Ramazan’da şehit oldu” diye konuştu.

Şehit aileleri ile böyle bir iftar sofrasında buluşmaktan mutlu olduğunu söyleyen şehit Tamer Şentürk’ün babası Ramazan Şentürk, “Bu şekilde buluşmaktan mutluyuz. Ben pek fazla katılmıyorum bu tarz organizasyonlara. Buraya çağrıldık ve öyle geldik. Çağıranlardan Allah razı olsun. Bu şekilde arkadaşlarla buluşmak çok güzel” şeklinde konuştu.