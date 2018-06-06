Şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde buluştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Gopark Grand Salon’da 600’e yakın şehit ve gazi ailesine iftar yemeği verildi. Ramazan ayı programları kapsamında düzenlenen iftar programına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, Kore, Kıbrıs, 15 Temmuz gazilerinin yanı sıra Zeytin Dalı Harekâtı’nda gazi olan Şahin Yıldız ve 15 Temmuz şehit aileleri katıldı. Kur’an tilavetiyle başlayan programda şehitler için dualar edildi. Ezanın okunmasının ardından oruçlarını hep birlikte açan şehit aileleri ve gaziler, Ramazan ayının maneviyatını bir arada yaşamanın mutluluğunu yaşadı.

“Zeytin Dalı Harekatı’na giderken dönmeyi hiç düşünmedik”

Programa katılan Zeytin Dalı Harekâtı Gazisi Şahin Yıldız, gazi ünvanlıyla iftar programına katılmanın gururunu yaşadığını belirterek, “Sonuçta burada hepimiz bir mücadele içerisindeyiz. Hem sivil olarak hem de o üniformayı giymiş biri olarak bu iftar yemeğinde bir araya gelmemiz çok gurur verici bir şey. Zeytin Dalı Harekatı’na giderken zaten biz dönmeyi düşünmüyorduk. Çünkü bu bir hak yoludur. Ne olursa olsun biz şerefli bir üniformayı üzerimizde taşıdığımızı her yerde söylüyoruz. Şehit olan arkadaşlarımız oldu. Ben de gazi oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Aslında bu gurur hepimizin” dedi.

“Bu ülkeyi kimse bölemeyecek ve bölmeye de gücü yetmeyecektir”

15 Temmuz Gazisi Bedir Hayal ise 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yaşadıklarını anlatarak, “15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın “meydanlara çıkın” daveti üzerine biz de bunu bir emir kabul edip sokağa çıktık. İstanbul Vatan Caddesi’nde içinde kimin olduğunu bilmediğimiz birisi tankı üzerimize sürdü ve orada 4 şehit verdik. Ben de o esnada sol ayağımdan yaralandım. Rabbim bir daha 15 Temmuzları bize yaşatmasın. Bu iftar programı; Kore, Kıbrıs, Terörle Mücadele, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle tanışmamız, onlarla kaynaşmamız açısından çok önemli bir program oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.

2016 yılında Ağrı Doğu Beyazıt Tendürek Dağı’nda 8 korucu ve 2 askerin şehit olduğu operasyonda babasını şehit verdiğini dile getiren şehit korucu İlhan Zeyrek’in oğlu Remzi Zeyrek ise, “Vatan sağ olsun, Devletimiz var olsun. Bu ülkeyi kimse bölemeyecek ve bölmeye de gücü yetmeyecektir” şeklinde konuştu.