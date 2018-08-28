Şehit ateşi İstanbul’a düştü

Ay yıldızlı bayraklarla donatılan şehit evinde taziyeleri kabul eden baba Yusuf Erçetin, “Ben bugün şehit babası oldum, bugün benim bayramım” dedi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Er İsa Erçetin’in İstanbul’da bulunan baba ocağına ateş düştü. Evli ve 3 çocuk babası şehit Erçetin’in Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Selimiye Caddesinde bulunan ailesine şehit haberi verildi. Şehidin ailesinin evinin önüne bayrak asılarak, taziye çadırı kuruldu. Şehidin babası Yusuf Erçetin taziyeleri kabul etti.

“Bugün benim bayramım”

Taziyeleri kabul eden şehit babası Yusuf Erçetin, “Ben bugün şehit babası oldum. Bugün benim bayramım. Yaşasın vatan, millet. Cenaze sanırım şuan Van’da. Mutluyum, gururluyum, onurluyum. Yaşasın vatan, millet diyorum. Evliydi. Üç çocuk babasıydı. Cenaze Yarın Ataköy’den kalkacak. En son 2-3 gün önce görüştük. 4-5 aydır da görmüyordum. Teskeresine iki ay kalmıştı Şehir oldu” diye konuştu.