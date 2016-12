Şehit babasının vasiyetini Gaziosmanpaşa Belediyesi yerine getirdi

Vezneciler’deki bombalı terör saldırısında şehit düşen polis memurunun hayatını kaybeden babasının vasiyetini yerine getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi, şehit Polis Memuru Gökhan Topçu’nun isminin yaşatılması için anıt yaptırdı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Vezneciler’deki bombalı terör saldırısında şehit olan oğlu Gaziosmanpaşalı Polis Memuru Gökhan Topçu’nun ardından vefat eden babası Adnan Topçu’nun vasiyetini yerine getirdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, şehidin isminin yaşatılması için ikamet ettiği Karadeniz Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerine anıt yaptırdı.

Hazırlıkları tamamlanan Şehit Gökhan Topçu Meydanı ve Şehitler Anıtının açılış törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte şehit yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Havanın yağışlı olmasına aldırış etmeyen Gaziosmanpaşalı vatandaşlar, anıtın açılış törenine katılarak şehidine sahip çıktı.



“Bu tarz eserler bize kahraman bir milletin ferdi olduğumuzu her zaman hatırlatacaktır”

Şehit Gökhan Topçu anısına yapılan meydan ve şehitlik anıtının açılışında konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Bu millet, bekasının devamı ve vatanı milleti için şehit olan kardeşlerini unutmamıştır. Onların aziz hatıralarını devamlı olarak yaşatmıştır. Gaziosmanpaşa’da da bunun güzel bir örneğini görmekteyiz. Tarih boyunca milletimizin istiklali ve istikbali için bedel ödeyen kahramanlarımızı yeni yetişen nesillerimize örnek olması bakımından anlatmak hepimizin en önemli görevlerinden bir tanesidir. İnanıyorum ki bu ve bunun gibi eserler bizlere kahraman bir milletin ferdi olduğumuzu her zaman hatırlatacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hain girişime karşı mücadele gücümüzü daima diri tutacaktır. Bu milleti çıktığı yoldan kimse alıkoyamayacaktır. Kimse bizi korkutamayacak ve kimse bizim yürümemizi engelleyemeyecektir” dedi.



“Şehitlerimiz sadece canını kaybetti, onların ruhları ilelebet yaşayacaktır”

Şehit Gökhan Topçu’nun ismini gelecek kuşaklara aktaracaklarını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Unutulmamalıdır ki bu millet geçmişte olduğu gibi şehitlerinin sadece canını kaybetti. Onların ruhlarını ilelebet yaşatacaktır ve asla da unutturmayacaktır. Vezneciler’de hain bir pusu sonucu kaybettiğimiz Gökhan Topçu kardeşimizin anısının yaşaması için bu meydanda bir anıt yaptık. Bu meydana da Gökhan Topçu kardeşimizin ismini verdik. İstiyoruz ki şehitlerimizin ruhu ahirete intikal etsin ama onların geride bırakmış olduğu güzel ve anlamlı hizmet anlayışı gençlerimizle gelecek nesillere taşınmış olsun. Buraya yapılan bir anıtla ismini hafızalarda tutmak değil, o yaşanan olayı hissetmek ve gelecek nesillerde ki Türk Milletine de bu güzel anıyı bırakabilmek istiyoruz” diye konuştu.



Şehidin son paylaştığı video yürekleri dağladı

Vezneciler’deki bombalı terör saldırısında şehit olan Gökhan Topçu’nun şehit olmadan önce arkadaşlarını ve ekip arabalarını çekip, daha sonra da kamerayı Türk bayrağına çevirerek ‘Her şey bunun için’ dediği video yürekleri dağladı. Olaydan kısa bir süre sonra sosyal paylaşım sitesinde yayılan video vatan için canını feda eden şehit Gökhan Topçu’nun bayrak aşkını gözler önüne serdi. Şehitten geriye kalan son görüntüler izleyenleri duygulandırdı.