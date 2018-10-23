Şehit Eren Bülbül Parkı Eyüpsultan'da açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Trabzon Maçka'da terör örgütü PKK'lı hainlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adını verdiği parkı gerçekleştirilen törenle açtı.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni spor alanları, yeşil alanlar ve parklar oluşturma çalışmalarına devam ediyor.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bir yandan mevcut spor alanları, parklar ile yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da yeni spor alanları ve parklar inşa ediyor. Bu parklardan biri de Akşemsettin Mahallesi Şafak Sokakta bulunan Şehit Eren Bülbül Parkı oldu. Şehit Eren Bülbül Parkı, Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. Akşemsettin Mahallesi Şafak Sokak'ta bulunan Şehit Eren Bülbül Parkı'nın açılışında Merter Takımı konser verdi. Çocuklara ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla bir çok yeni spor ve oyun grubunun eklendiği Şehit Eren Bülbül Parkı'nda; üç kuleli oyun grubu montajı, 1 adet modüler saha, 2 adet çatılı piknik masası montajı, 2 adet çöp kovası montajı, 88 adet ağaç dikimi, 149 metrekare kauçuk zemin döşeme, 36 metrekare sert zemin döşeme, 185 adet çalı dikimi ve 66 metrekare hazır çim serimi yapıldı.

Şehit Eren Bülbül Kimdir?

15 yaşındaki kahramanımız Eren Bülbül, genç yaşına rağmen cesurca davranarak PKK'lı hainlerin yerlerini askere bildirdiği için teröristler tarafından Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit edilmişti.