Şehit Hasan Koçer Sosyal Hizmet Merkezi Kağıthane’de açıldı

Böylelikle Kağıthane’de yapımına devam edilen 34 projeden 1 tanesi daha hayata geçirilmiş oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kağıthane Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Şehit Hasan Koçer Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılışı Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çelenk ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışla birlikte Kağıthane’de yapımına devam edilen 34 projeden 1 tanesi daha hayata geçirilmiş oldu. Sosyal Hizmet Merkezi’nde çocuklar, engelliler, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler birimi, 110 kişilik konferans salonu, aile sağlığı merkezi ve verem savaş dispanseri yer alıyor. Hizmete açılan Şehit Hasan Koçer Sosyal Hizmet Merkezi’nin iç bahçesi 40 metrekare, teras bahçesi 450 metrekare ve toplam inşaat alanının 2 bin metrekareden oluşuyor.

’’34 farklı çalışmanın açılışını 3 ay içerisinde tamamlayacağız’’

Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ’’34 farklı çalışmanın açılışını 3 ay içerisinde tamamlayacağız. Burada da çok anlamlı ve Kağıthane’de yardıma muhtaç komşularımıza hizmet veren bir birimimizi açtık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı burada çok güzel bir hizmet veriyor. Bakanımıza ve il müdürümüze teşekkür ediyorum. Özellikle en çok yanında olmamız gereken gruplarla burada birlikte oluyoruz. Çok faydalı ve hayırlı bir çalışma. Hayırlı olsun’’ dedi.

Açılışta bulunan Şehit Hasan Koçer’in babası Hamza Koçer, ’’Yalnız benim oğlum için değil, tüm şehitler için yapılması lazım. Sadece oğlum için söylemiyorum. Çanakkale’den bu zamana kadar şehit olmuş isimler bir yere verilip hatırlanması lazım. Benim oğlumun ismi bu merkeze verildi, kendi sokağıma oğlumun ismini veremedim, kısmet burasıymış. Biz, yaşantımızı bizden önceki şehitlerimize borçluyuz. Onlar olmasaydı bizim isimlerimiz, yabancı isimler olacaktı. Ne mutlu bize ki biz şehit evladıyız. Ne mutlu bana ki ben şehit babasıyım’’ şeklinde konuştu.