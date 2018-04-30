Oluşan kortej ve şehit itfaiyeciye son görev havadan görüntülendi.

Fatih Eminönü’nde otelde yangında mahsur kalırken, şehit olan itfaiyeci Taner Çebi için ilk tören Fatih’teki İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlendi. Törenin ardından itfaiyeci Çebi’nin naaşı itfaiye aracına konulurken, törene katılanlar kalabalık bir kortej halinde cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii’ne yürüdü. Kalabalığın camiye yürüyüşü havadan görüntülendi. Görüntülerde cenazenin bulunduğu araç ilerlerken, kalabalık da arkasından ilerliyor.