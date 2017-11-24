Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Eyüpsultan’da unutulmadı

Simurg Yaygın Eğitim Programı, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi (EKSM) Tiyatro salonunda Öğretmenler günü dolayısıyla “Geleceğe Adanmış Hayatlar; Öğretmenlerimiz” adlı program düzenledi.

Öğretmenler günü sebebiyle hazırlanan program Simurglu öğrencilerin öğretmenleri için hazırladığı koro ile başladı. Program tamamını öğrencilerin hazırladığı iki skeçlik veli toplantısı ve sınıfta ders ortamını anlatan tiyatro ile devam etti.

Necmettin Öğretmen unutulmadı

Öğretmenler günü konseptiyle hazırlanan programda, Tunceli’de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın öğrencilerinin kabrinin ziyaretini anlatan video gösterildi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Irmak, Gençlerin ve çocukların Başkana olan ilgisini kendisini etkilediğini ve eğitim konusunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın klasik bir başkan olmadığını söyledi.

Başkan Remzi Aydın’a sürpriz

Öğretmenler günü için hazırlanan programda Remzi Aydın’a birde sürpriz yapıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Irmak, Başkan Remzi Aydın’a “Eyüp Silahtarağa ilkokul diploma kayıt defteri” hediye etti.

“Eğitim konusunda örnek alınan belediye olduk”

Remzi Aydın kendisine verilen hediye karşısında çok duygulandığını ifade ederek programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz çok başarılı bulduğumuz, gözbebeğimiz müdürlüklerimizden bir tanesidir. Başlangıçta çocuklara ve gençlere özel önem vereceğiz, onları önceleyeceğiz, insan odaklı olacağız, belediyecilik anlayışımız öyle olacak demiştik. Bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu ve zevkini yaşıyorum. Üç buçuk yılda çok güzel şeyler yaptık, adeta dipten zirveye taşıdık, ödüller aldık projelerimizle. Bugün binlerle ifade edilen çocuklarımızı ve gençlerimizi donatıyoruz. Yüzden fazla yaklaşık 130 eğitmenimiz var. Örnek alınan, takip edilen ve izlenen bir belediye olduk eğitim konusunda.”

Başkan Remzi Aydın, öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak, öğretmenlerin bir gün değil 365 gün saygıyı hak ettiklerini söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Program, Başkan Remzi Aydın’ın hediye ve sertifika takdimi ile sona erdi.