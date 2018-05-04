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04 Mayıs 2018 16:42

Şehit Sadık Ahmet Parkı ve Bosna-Hersek’in tarihi sebil çeşmesi hizmete açıldı

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan Dr.

Şehit Sadık Ahmet Parkı ve Bosna-Hersek’in tarihi sebil çeşmesi hizmete açıldı

04 Mayıs 2018 16:42

Sadık Ahmet Parkı ve yenilenen Bosna Hersek’in tarihi sebil çeşmesi Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılış töreninde bütün şehitler anısına dua edilip Kur’an-ı Kerim okundu.


Sadık Ahmet Parkı ve Bosna Hersek’in tarihi sebil çeşmesi Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın katılımıyla hizmete açıldı. Mehter Marşı ile başlayan törende şehitlere dua edilip, Kur’an-ı Kerim okundu. Açılış törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Tarihi eserlere sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Tabii hem parkın ismi itibariyle önemi var. Batı Trakya Türklerinden, 1995’li yıllarda rahmeti rahmana kavuşmuş ’Dr. Sadık Ahmet’, onun adını taşıyor bu park. Bu park vardı ama biz bunu yeniledik. Bu çeşme de dost ülke Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da küçük bir Bursa olan baş çarşının sembolüdür. Oradaki sebil çeşmesini biz buraya getirip kurduk böyle simgesel bir anlamı oldu. Tabii burada bir meydan çalışması yapıyoruz 15 Temmuz şehitler meydanını inşallah otoparklarıyla, kültür merkezleriyle yerin altına inşa etmeye çalışıyoruz. Orası inşa olana kadar bu Dr. Sadık Ahmet parkını istedik ki bir meydan gibi kullanalım halka arz edelim onu yeniledik, yeniden dizayn ettik, güzel oldu, şık da oldu ve çok da itibar gören bir park. Bugün de cuma günü namaz çıkışı bir açılıştan ziyade buradaki bu yeniliği bu güzelliği bu yenilemeyi vesileyi ittihat ederek şehitlerimize bir dua edelim bir Kur’an okuyalım istedik. Bu vesileyle buradayız” diye konuştu.




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