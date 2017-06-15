Şehit yakınları ve gaziler Esenyurt protokolü ile iftarda buluştu

Esenyurt Belediyesi tarafından Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ile ilçe protokolünün de katıldığı iftar programı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen iftar programında Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Müftüoğlu ve siyasi parti ilçe başkanları da yer aldı.

Dua ve ilahi okunmasından öncesi konukları tek tek ziyaret eden Başkan Kadıoğlu, Muharip Gaziler Derneği üyeleriyle sohbeti etti. Birlik ve beraberliğin tesisi için verilen mesajlarda iftar sonrası, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Müftüoğlu Ramazan ayından kısaca bahsederek birlik duası okudu.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu 43 mahalle muhtarının da hazır bulunduğu Kültür Merkezinde muhtarlar ile çay içerek sohbet etti. İlçe protokolü ve iftara katılan konuklar Başkan Kadıoğlu ile Gaziler Parkı’ndaki gerçekleşen etkinlik alanına geçti. Türk halk müziğinin sevilen sesi Orhan Hakalmaz’ın sahne almasıyla Esenyurtlu vatandaşlar keyifli bir Ramazan akşamı geçirdi.