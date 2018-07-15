Şehit yakınları ve gaziler yemekte buluştu

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bahçesinde düzenlenen yemekte bir araya gelen gaziler ve şehit yakınları 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı’nı kutladı. Yemeğe yüzlerce gazi ve şehit yakınının yanı sıra AK Parti Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Başkan Yardımcıları, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, MHP İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki ve ilçe protokolünden önemli isimler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yemekte konuşan Nevzat Şatıroğlu, “15 Temmuz gecesi ülkeyi parçalama gecesiydi. 81 milyon buna hayır dedi. Bu vatandan verecek bir karış toprağımız yoktur dedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin önlenemeyen bir yükselişi vardı. Bu millet her zaman bu iktidarın yanındadır. Rabbim bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin” dedi.

"Bu sadece darbe değildi, işgal planıydı"

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İlçe Kaymakamı Harun Kaya, "Milleti millet yapan unsurlar vardır. Her şeyden önce toprak gerekiyor. Ortak ülkü, ortak geçmiş ve geleceğe ihtiyaç var. Geceleri biz uyurken nöbet tutan yiğitler sayesinde bu gerçek oldu. Benim de iki yavrum var, canları bu vatana feda olsun. Biz o gün sadece darbeyi önlemedik, bu bir işgal planıydı. O gün insanlar sokaklarda olmasaydı, bugün burada başkaları olacaktı. Bu nedenle sizlere şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

"15 Temmuz liderine güvenen bir milletin destanı”

Şehit yakınları ve gazilerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise konuşmasında şunları söyledi:

"İnşallah 15 Temmuz’u unutturmayacağız. 15 Temmuz liderine güvenen bir milletle, milletine güvenen bir liderin destanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi meydanlara davet edince 1 dakika bile düşünmeden meydanları doldurdunuz. Dünyaya demokrasi dersi verdiniz. Dünyada bir darbe halkın gücü ile bastırıldı. Çocuğumuz babasız yaşar ama vatansız yaşayamaz diyerek eşlerini sokağa gönderen kadınlarımız, analarımız vardı. Türkiye üzerinde oyun kuranlar karşılarında bu milletin olduğunu anladılar. Biz burada toplanarak, bir araya gelen çocuklarımıza bir ders vermiş oluyoruz. Onlar da ağabeylerini görerek, örnek alarak büyüyorlar."

Kendileri için düzenlenen yemeğe katılan gaziler Levent Hepgül (65) ile İsmail Kaya (66), Küçükçekmece Belediyesine böyle bir etkinliğe imza attıkları için teşekkür ederek minnetlerini dile getirdi.

"35 kilometre için 250 bin şehit”

Küçükçekmece Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı dolayısıyla Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlediği etkinliklerde Tuğrul Selmanoğlu, Yusuf Karaburç ve Grup Genç’i ağırladı. Ünlü TV Spor Spikeri Emre Tilev ise, Fevzi Çakmak Meydanı’ndan vatandaşlara seslenerek, “35 kilometre için 250 bin şehit verdik. Ülkemizin her bir santimetresini gerekirse halkın kanıyla sulamaya hazırız” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut, MHP İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki de meydanda birer konuşma yaptı. Çifte sala ile 15 Temmuz gecesi yaşatılırken, İlçe Müftüsü Mustafa Temel şehitler için dua okudu. Meydanda ayrıca Küçükçekmece Belediyesi tarafından çay ve tatlı ikramı da yapıldı.