Şehit yakınları ve gazilere Boğaz’da moral gezisi

Zeytin Dalı Harekatında gazi olan Şahin Yıldız’ın da bulunduğu geziye çok sayıda gazi ve şehit ailesi katıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle şehit aileleri ve gazilere moral vermek amacıyla Boğaz turu düzenlendi. Geziye, şehit aileleri, Kore, Kıbrıs, 15 Temmuz gazilerinin yanı sıra Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda gazi olan Şahin Yıldız da katıldı. Beşiktaş İskelesi’nden kalkan vapurda ailelere Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çelenk eşlik etti. Şehit aileleri ve gaziler yemeklerini yerken İstanbul Boğazı’nı seyrederek manzaranın tadını çıkardı. Gezide İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çelenk tarafından Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için dualar edildi.

“Bunun aslında bir ihtiyaç olduğunu bugün burada gördük”

Boğaz turunda gaziler ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta “Gaziosmanpaşa’da yaşayan gazi ve şehit ailelerimizle birlikte bir aradayız. Ama esas Üsküdar belediyemize de teşekkür ediyoruz. Bu gemi seyahatini imkanını onlar sundular. Hep birlikte bugün burada gazi kardeşlerimizle, büyüklerimizle, aileleriyle, şehitlerimizin aileleriyle, çocuklarıyla birlikte bir gemi ile boğaz seyahati yapıyoruz. Bunun aslında bir ihtiyaç olduğunu bugün burada gördük. Birçok büyüğümüz, kardeşimiz, ailemiz, çocuğumuz böyle bir Boğaz gezisini şu ana kadar gerçekleştirmemiş. En duygusal yanını bugün gördük burada. İnşallah bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünerek bundan sonra da tekrar etmek bizim de görevimiz olsun” ifadelerini kullandı.

“Vatanımızı canımızdan aziz bilip de o şerefli üniformayı giyiyoruz”

Afrin’deki patlamada gazi olan Şahin Yıldız “Yani o anki düşüncelerimiz zaten biz oraya gitmeden önce geri dönmeyi de düşünmüyorduk, beklemesinler diyorduk. Biz de silah arkadaşlarımız da yani bir insan kendiyle ne kadar gurur duyabilirse o kadar gurur duyduk. Sonuçta milletimize deseler ki “hep beraber gidiyoruz” herkes gelir. Bunu çok çok iyi biliyoruz. Bu mesleğe girerken doktorlar, polisler, askerler gibi fark etmiyor. Bu meslek dallarında hepimiz yemin ederek yola çıkıyoruz. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı canımızdan aziz bilip de o şerefli üniformayı giyiyoruz, şehit üniforması giyiyoruz. Kendimizle gurur duyuyoruz” dedi.

“Türkiye’nin her yerinde görev yapmak bizim işimiz”

Askerliğin gurur verici olduğunu ve özlemin bu gururun yanında hiçbir şey olduğunu ifade eden Afrin Gazisi Yıldız “Sonuçta aç değil açık da değil, sadece bir özlem giriyor araya ama sonuçta İstanbul bizim ise, Hakkari, Şırnak, Van, Hatay da bizim. Türkiye’nin her yerinde görev yapmak bizim işimiz. Bunun bilinci altında olmak gerekiyor. Sonuçta milletini, vatanını, herkesi, insanları seven her vatandaşımız ister ki “Benim oğlum asker olsun, benim oğlum polis olsun, benim oğlum devlet memuru olsun. Vatanına, milletine bağlı saygın bir şekilde iyi bir insan olsun” Bir aile bunu ister. Başka da şey beklemez bir aile evladından” diye konuştu.