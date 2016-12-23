Şehitler Tepesi’ne şehitler anısına fidan dikildi

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından şehitlerin anısına Beşiktaş’ta hain terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi’ne dualar eşliğinde fidan dikildi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, "Şehitlerimiz için 100 bin fidan toprakla buluşacak" sloganıyla fidan dikimi ve dağıtımı gerçekleştirildi. İlk fidan dikimi ise Beşiktaş’taki hain terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi’nde gerçekleştirildi. İstanbul Orman Bölge Müdürü Zekeriya Mere ve beraberindeki ormancılar Şehitler Tepesi’ne fidanlarla geldi. Duanın ardından Şehitler Tepesi’nin karşısındaki yeşillik alana fidan dikildi.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Zekeriya Mere, "Başta burada şehit olan polis ve sivil vatandaşlarımız, 15 Temmuz şehitlerimiz, Kayseri’de Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onların adını yaşatmak adına küçük de olsa milli seferberlik ruhuyla böyle bir proje gerçekleştirdik. Sayın bakanımızın himayelerinde ilk fidanımızı diktik. Böyle anlamlı bir yere diktik. 4-5 bölge düşünüyoruz"dedi.

Proje çerçevesinde İstanbul’daki dört büyük meydanda 100 bin fidan dağıtılacak.