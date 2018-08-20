Şehitlikte hüzünlü bayram ziyareti

Şehit mezarlarını ziyaret eden aileler dualar edip, mezarlıklara çiçek bıraktı.

Her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayram öncesi de şehit yakınları, sabahın erken saatleriyle birlikte şehitliğe akın etti. Edirnekapı Şehitliği’ne gelen aileler, şehit mezarları başında dualar okuyup şehitlerinin mezarına su döktü ve çiçek bıraktı. Mezarları da temizlemeyi ihmal etmeyen aile yakınları duygusal anlar yaşadı.

“Haftada bir geliyorum”

22 sene önce teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan ancak silah arkadaşları şehit olan Gazi Ahmet Dalyaprak da şehitliğe gelenler arasındaydı. Sürekli şehitliğe geldiğini ifade eden Gazi Ahmet Dalyaprak, “Güneydoğu gazisiyim. 1996’da teröristlerle girdiğimiz çatışmada yaralandım. Vücudumda şuanda 250 tane şarapnel var. Bunlar da benim yanımda şehit olan arkadaşlarımız. Sürekli geliyorum hatta haftada bir de geliyorum” dedi.

Şehit mezarlığının küçük misafirleri de vardı. Şırnak’ta 1994 yılında şehit düşen piyade er Tarık İnanlı’nın küçük yeğeni Serap İnanlı da bayram öncesi amcasını ziyarete gelenler arasındaydı. Her bayram öncesi mezarlığa geldiğini ifade eden Serap İnanlı, amcasının mezarıyla birlikte diğer şehit mezarlarını da temizlediğini söyledi.

Edirnekapı’da bulunan Polis Şehitliği’nde de ziyaretçi akını vardı. Mezarlıkta hazır bulunan polisler, ziyarete gelen şehit ailelerine mezarlık girişinde gül suyu ve lokum ikram etti.