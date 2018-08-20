Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 13:31

Şehitlikte hüzünlü bayram ziyareti

Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği yine ziyaretçi akınına uğradı.

Şehitlikte hüzünlü bayram ziyareti

20 Ağustos 2018 13:31

Şehit mezarlarını ziyaret eden aileler dualar edip, mezarlıklara çiçek bıraktı.


Her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayram öncesi de şehit yakınları, sabahın erken saatleriyle birlikte şehitliğe akın etti. Edirnekapı Şehitliği’ne gelen aileler, şehit mezarları başında dualar okuyup şehitlerinin mezarına su döktü ve çiçek bıraktı. Mezarları da temizlemeyi ihmal etmeyen aile yakınları duygusal anlar yaşadı.



“Haftada bir geliyorum”


22 sene önce teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan ancak silah arkadaşları şehit olan Gazi Ahmet Dalyaprak da şehitliğe gelenler arasındaydı. Sürekli şehitliğe geldiğini ifade eden Gazi Ahmet Dalyaprak, “Güneydoğu gazisiyim. 1996’da teröristlerle girdiğimiz çatışmada yaralandım. Vücudumda şuanda 250 tane şarapnel var. Bunlar da benim yanımda şehit olan arkadaşlarımız. Sürekli geliyorum hatta haftada bir de geliyorum” dedi.


Şehit mezarlığının küçük misafirleri de vardı. Şırnak’ta 1994 yılında şehit düşen piyade er Tarık İnanlı’nın küçük yeğeni Serap İnanlı da bayram öncesi amcasını ziyarete gelenler arasındaydı. Her bayram öncesi mezarlığa geldiğini ifade eden Serap İnanlı, amcasının mezarıyla birlikte diğer şehit mezarlarını da temizlediğini söyledi.


Edirnekapı’da bulunan Polis Şehitliği’nde de ziyaretçi akını vardı. Mezarlıkta hazır bulunan polisler, ziyarete gelen şehit ailelerine mezarlık girişinde gül suyu ve lokum ikram etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç