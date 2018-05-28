Şehrim Üsküdar’a görkemli tören

Ödül töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar değil İstanbul’un, değil Türkiye’nin bize göre dünyanın en güzel yerlerinden birisi” dedi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Türkmen ile derece giren okulların müdürleri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Büyük bir katılım ile gerçekleşen ödül töreninde dereceye girenlere 4 bin, 3 bin, 2 bin, bin liralık ödül verildi.

“Üsküdar’ımız adeta bir açık hava müzesi”

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar değil İstanbul’un, değil Türkiye’nin bize göre dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Dünyadan böyle bir şehir yok. Biz zaman zaman yurt dışına da çıkıyoruz. Dünyanın değişik ülkelerine de gidiyoruz. Türkiye kadar güzel bir ülke, Üsküdar İstanbul kadar bir şehir yok. Zaten bize göre dünyada ülkeler iki ayrılır; Türkiye ve diğerleri, Türkiye’de iller ikiye ayrılır İstanbul ve diğerleri, İstanbul’da ilçeler ikiye ayrılır Üsküdar ve diğerleri. Üsküdar’ımız adeta bir açık hava müzesi, her yerden tarih fışkırıyor. Üsküdar’da kültür adına sanat adına tarihi eserlerimiz adına nereyi kazısan altından tarih fışkırıyor. Bizler de istiyoruz ki sevgili gençlerimizin bu yaşadıkları şehri iyi tanımaları lazım. Şehrimizi ne kadar iyi tanırsak çok mutlu oluruz” dedi.

Ortaokul kategorisi hediye takdiminden sonra Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, kısa bir konuşma yaptı. Lise kategorisi hediye takdiminden sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Başkan Hilmi Türkmen ve Kaymakam Murat Sefa Demiryürek kürsüye gelerek dereceye giren okulların hediye ve plaketlerini takdim etti.

Tüm ödül alan öğrencilerin sahneye davet edilmesi ve protokolle birlikte sahnede toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.